Экс-одноклубник Панарина рассказал о полицейских допросах 

По словам специалиста, Панарин, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в одном из баров Риги нанес несколько серьезных ударов молодой девушке, а затем заплатил $40 тысяч, чтобы не дать уголовному делу ход. Анисин утверждает, что данная информация не является достоверной.

"Таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 миллионов рублей за сезон. Что касается разбирательств, то к нам действительно приезжали полицейские, что-то выяснили. Меня подводили к тем девушкам, спрашивали у них: мол, я это сделал? Они отрицали. По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал", — цитирует Анисина "СЭ".

Ранее экс-одноклубник Панарина заявил о возможном конфликте между Артемием и группой девушек.