«Трактор» нанес «Торпедо» 4-е поражение подряд 

«Трактор» одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Челябинске 25 февраля, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Трактор» (72 очка) прервал серию из двух поражений подряд и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» (66 очков) уступило в 4-й раз кряду и идет 8-м на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Голы: Гика (Седлак), 11:53 — 1:0. Чехович (Уидман, Жафяров — в большинстве), 23:26 — 1:1. Бывальцев (Манухов, Калинин — в меньшинстве), 33:26 — 2:1. Варнаков (Уидман, Пайгин), 46:42 — 2:2. Седлак (Гика, Бэйлен), 59:08 — 3:2.