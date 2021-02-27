Экс-хоккеист «Спартака» Баринев умер в 68 лет

Пресс-служба «Спартака» в Twitter 27 февраля сообщила о смерти бывшего нападающего и тренера молодежной команды Александра Баринева.
Причина смерти бывшего хоккеиста на данный момент неизвестна, Баринев ушел из жизни на 69-м году жизни.
«Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев. Он играл за «Спартак» с 1975 по 1980 год, после окончания карьеры работал тренером в молодежной команде «Спартака» и академии клуба. Александру Бариневу было 68 лет», — сообщается в заявлении клуба.
Сегодня пришла печальная новость: ушёл из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев. Он играл за #Спартак с 1975 по 1980, после окончания карьеры работал тренером в @mhl_spartak_ru и @academy_spartak.
Александру Бариневу было 68 лет. pic.twitter.com/hVsYUvgwDL— Spartak Moscow (@spartak_hc) February 27, 2021