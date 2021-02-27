Экс-хоккеист «Спартака» Баринев умер в 68 лет

«Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев. Он играл за «Спартак» с 1975 по 1980 год, после окончания карьеры работал тренером в молодежной команде «Спартака» и академии клуба. Александру Бариневу было 68 лет», — сообщается в заявлении клуба.