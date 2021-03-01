Юный хоккеист сломал шею в матче Кубка Москвы

Юный хоккеист команды "Пингвины" получил тяжелую травму в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, видео опубликовано в Instagram портала children-hockey.ru.

В субботу "Пингвины" встречались с командой "Львы ЦХМ" и проиграли со счетом 1:21. Несчастный случай произошел в первом периоде. Хоккеист "Пингвинов" упал после толчка соперника и ударился головой о борт. Мальчик не смог подняться, к нему поспешили представители медицинской бригады. Как сообщается, хоккеист получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.