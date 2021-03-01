Сорокин установил два исторических достижения в НХЛ 

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Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин установил несколько достижений в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбург Пингвинз" (2:0).

Оформив шатаут, 25-летний игрок вошел в историю лиги как восьмой вратарь, которому удалось отстоять "на ноль" в двух своих первых победных матчах.

Кроме того, россиянин стал лишь вторым в клубной истории "островитян" голкипером-новичком, сумевшим сделать шатауты в двух встречах кряду.

Сорокин подписал контракт с "Айлендерс" летом прошлого года.

В нынешнем сезоне вратарь провел пять матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Сорокин признан первой звездой матча "Айлендерс" — "Питтсбург".