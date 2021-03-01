Российский юный хоккеист впал в кому после силового приема 

В Москве юный спортсмен 2010 года рождения получил тяжёлую травму на льду во время матча, а затем сутки провёл в коме. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

ЧП произошло на игре меду детскими командами ЦХМ и «Пингвины» в рамках розыгрыша кубка столицы. На опубликованном виде видно, как один хоккеист в борьбе за шайбу проводит силовой приём, его оппонент падает и спиной ударяется о борт площадки. Ребёнок остается лежать на льду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHIEFS (@juniorhockeyempire_chiefs) Спустя некоторое время судья останавливает игру, а к пострадавшему подъезжают его партнеры по команде.

«Игрок получил перелом 7-8 шейных позвонков, пролежал в коме почти сутки! Берегите детеи! Здоровья игроку Пингвинов» — говорится в сопроводительном сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», игрок любительской хоккейной команды «АppolonOff» Александр Дзыдзарь, которого во время игры избили клюшкой по голове, заявил, что соперник хотел его убить. Инцидент произошёл на игре с командой «Большой». Рядовое казалось бы, столкновение плечами на льду переросло в потасовку. Дзыдзарь оказался внизу.