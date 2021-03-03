Василевский установил рекорд «Тампы» по шатаутам

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд в матче против «Даллас Старс». Об этом сообщается в Twitter -аккаунте NHL Public Relations.

Встреча, прошедшая в ночь на 3 марта, завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0. Василевский оформил третий подряд шатаут («сухой матч») и стал первым голкипером в истории «молний», которому это удалось. В этот раз он отразил 28 бросков.

Василевский выступает в НХЛ с 2014 года и все это время защищает ворота «Тампы». В 2020 году голкипер завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира в 2014 году.