Варламов стал первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в ночь на 3 марта (мск) и завершилась со счетом 2:1 в пользу «островитян», а Варламов отразил 28 бросков из 29.
Второй звездой признан форвард «Айлендерс» Оливер Вальстрем, забивший первый гол в матче. Тройку лучших игроков замкнул еще один форвард «Айлендерс» Андерс Ли, забросивший победную шайбу.
«Айлендерс» выиграли 4-ю встречу из 5. «Дэвилз» потерпели 3-е поражение подряд и 6-е в последних 7 матчах.