«Сорвался и понеслось»: за что российский хоккеист избил трех финнов 

Портал Sport24 рассказал об одной из самых ярких драк с участием российских хоккеистов: в 2009 году Евгений Тимкин «уложил» трех финнов за 15 секунд.

Тимкин говорил, что всегда старался играть в хоккей и не зацикливаться на драках, но, как отмечает Sport24, драк в его карьере было больше, чем победных шайб.

Самая яркая его драка произошла на молодежном «Турнире четырех», в котором хоккейные сборные участвовали в 2009 году. Тимкин рассказывал, что во время матча Россия — Финляндия финны грязно сыграли против его партнера — защитника Никиты Пивцакина

«Сначала ударили в спину, затем в голову. Так поступать нельзя. Все живые люди. А если покалечишь? Я терпеть не могу подобного. По меньшей мере это не по-мужски. Вот и сорвался, и — понеслось», — отмечал хоккеист.

Он ринулся мстить обидчику Пивцакина, а затем начал колотить стоящих рядом соперников. В итоге всего за 15 секунд он завалил на лед сразу трех игроков финской сборной.

Андреаса Лилью и Как писал «Рамблер», ранее в СМИ вспомнили самый громкий скандал с участием хоккеистов шведской сборной: в 2005 году Кристиана Хуселиуса Хенрика Таллиндера обвинили в групповом изнасиловании. Они сходили бар, где познакомились с 21-летней девушкой и увели ее в гостиничный номер. На следующее утро девушка обратилась в больницу.

Хоккеисты избежали уголовной ответственности, так как прокурор счел доказательства против них недостаточными. Однако их на год отстранили от игр национальной сборной, а все шведские клубы расторгли с ними контракты.