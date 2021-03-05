ЦСКА обыграл «Спартак» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ 

ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене", площадка является домашней для обоих клубов.

Тренер "Спартака" Олег Знарок установил рекорд по количеству матчей в плей-офф КХЛ. 58-летний специалист достиг отметки в 118 игр и обошел по этому показателю бывшего главного тренера казанского "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова (117). Также Знарок лидирует по количеству побед в Кубке Гагарина (79). Матч стал 100-м в плей-офф КХЛ для нападающего "Спартака" Сергея Широкова

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0, следующий матч серии пройдет 7 марта.

В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее "Спартака". В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4-0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. "Спартак" в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.