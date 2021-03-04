«Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Бостон» в матче НХЛ 

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" оказался сильнее "Бостон Брюинз".
Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Ларс Эллер; у проигравших отличился Давид Пастрняк. Решающий буллит реализовал Якуб Врана.
Ранее главный тренер "Далласа" Рик Боунесс поделился мнением о голкипере "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрее Василевском.