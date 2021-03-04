«Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Бостон» в матче НХЛ 

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" оказался сильнее "Бостон Брюинз".

Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.