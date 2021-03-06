Умер участник «Чуда на льду» Марк Павелич

Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в составе сборной США Марк Павелич умер на 64-м году жизни, сообщается в микроблоге Федерации хоккея США в Twitter.

Причина смерти Павелича не указывается.

Павелич был участником матча финального раунда Олимпиады в Лейк-Плэсиде, который назвали "Чудом на льду". Сборная США, составленная из игроков студенческих команд, обыграла действующего победителя чемпионата мира и Олимпийских игр команду СССР со счетом 4:3. В итоге американцы завоевали золото Олимпиады-80. Павелич на турнире забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

В НХЛ Павелич сыграл 355 встреч в регулярных чемпионатах и набрал 329 очков (137 шайб + 192 передачи).