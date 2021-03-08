Голы Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу

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"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Защитник "Флайерз" Иван Проворов результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности -2. Ранее сообщалось, что Овечкин и "Вашингтон" отложили переговоры по новому контракту. НХЛ.

Регулярный чемпионат"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — 1:31:0 — Фараби (Кутюрье) — 11:04' 1:1 — Овечкин (Оши, Хара) — 34:11' 1:2 — Орлов (Карлсон, Врана) — 39:44' 1:3 — Дженсен (Бекстрём, Оши) — 44:15'