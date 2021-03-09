Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в башне «Око»

Хоккеиста Павла Буре вызвали в суд свидетелем по делу о перестрелке в «Москва-Сити», произошедшей в башне ОКО в 2017 году. Об этом сообщают средства массовой информации.

«Бывший спортсмен, вошедший в Зал славы НХЛ , находился в тот день среди гостей, приглашенных на юбилей авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова (Павлик), во время которого и вспыхнула ссора между личными охранниками другой ВИП-персоны, Гаврила Юшваева, чоповцами и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии», — объяснили в СМИ.

Во время перестрелки один человек был убит, еще пятеро получили ранения. Расследование инцидента началось в 2019 году. По версии следствия, зачинщиками конфликта стали телохранители Юшваева. Самого хоккеиста собираются допросить 15 марта, передает «Коммерсантъ».

Также по делу о перестрелке в башне ОКО задержали чемпиона РФ по кикбоксингу Саида Асадулаева. Об этом сообщило «Новые известия».