«Миннесота» обыграла «Вегас»

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 2:0.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала и Юнас Бродин.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 17 минут 1 секунду и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка.