Экс-хоккеист «Спартака» умер во время тренировки

На 49-м году жизни скончался экс-хоккеист московского «Спартака» Игорь Хацей. Смерть наступила во время тренировки.

Вечером девятого марта Игорь Хацей принимал участие в тренировке любительской команды в ледовом дворце в Москве на улице Талалихина. Как сообщается, в какой-то момент экс-хоккеисту стало плохо, он вернулся на скамейку запасных, где потерял сознание и умер, сообщает "Спорт-Эксперсс".