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21:00
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Фулхэм
Фулхэм
21:00
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Ливерпуль
Ливерпуль
23:15
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1 из 1
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Ротор
16:30
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Ростов
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3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
16:00
Хетафе Хетафе
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Эльче
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Севилья Севилья
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Кадис
20:30
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3 из 6
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Герта
17:30
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Хоффенхайм
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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3 из 4
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Бёрнли
Бёрнли
15:30
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
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Астон Вилла
20:30
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3 из 3
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Урал
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Спартак М
19:00
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Арминия
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3 из 4
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Ливерпуль
17:00
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Манчестер Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Атлетико М
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Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» 

Газета.Ru и ещё 19 7 часов назад
Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»
Фото: Газета.ru
Российский хоккеист Артемий Панарин вернулся к тренировкам с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Скажите это вместе с нами: «Привет, Хлебушек», — говорится в официальном Twitter «синерубашечников».

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард не выходил на лед.
Ранее тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об отсутствии Панарина в составе команды.
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