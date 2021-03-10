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Жена экс-игрока КХЛ утонула при попытке спасти собаку из трещины во льду

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Супруга бывшего игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Петра Враны Линдсей утонула при попытке спасти собаку из трещины во льду, сообщает iSport.
Жена экс-игрока КХЛ утонула при попытке спасти собаку
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По информации издания, трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь. 35-летнюю канадку пытались спасти сотрудники правопорядка и находившиеся рядом люди, однако им это не удалось.
Врана выступал в КХЛ за хабаровский «Амур», пражский «Лев», мытищинский «Атлант» и казанский «Ак Барс». В настоящее время форвард выступает за чешский «Тршинец».
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в океане.
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