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Хоккеист клуба МХЛ попал в реанимацию после попадания в него шайбы

Спорт РИА Новостииещё 1
17 минут назад
Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов попал в реанимацию после попадания в него шайбы, сообщается на странице команды в "ВКонтакте".
Капитан питерского «Динамо» попал в реанимацию после матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в матче серии первого раунда плей-офф против ярославского "Локомотива", который состоялся 12 марта и завершился поражением "Динамо" со счетом 1:5.
"Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодёжной команды "Динамо". В свои 19 лет Тим провёл за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат, - говорится в сообщении "Динамо". - Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу.
Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве".
Хоккей,Локомотив,
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