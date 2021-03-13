Капитан питерского «Динамо» попал в реанимацию после матча

"Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодёжной команды "Динамо". В свои 19 лет Тим провёл за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат, - говорится в сообщении "Динамо". - Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу.
Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве".