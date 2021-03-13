Хоккеист оказался в реанимации после удара шайбы в голову

Стало известно о крайне тяжелом состоянии российского хоккеиста Тимура Файзутдинова, которого накануне срочно доставили в реанимацию после попадания шайбы в голову. Ярославских врачей цитирует издание 76.ru.

«Пациент поступил в больницу имени Соловьева. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Делают все возможное, проводят все необходимые медицинские процедуры», — заявили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Медики также уточнили, что находятся на постоянной связи с Москвой. Пока неизвестно, будут ли перевозить пациента в столицу.

Напомним, 12 марта, во время матча в Ярославле капитану молодежной команды «Динамо» (Санкт-Петербург) 19-летнему Тимуру Файзутдинову в голову попала шайба. Этот момент зафиксировали видеокамеры. Спортсмен сразу упал на лед. Игру остановили, игрока на скорой доставили в больницу.

Скорость шайбы после броска профессионального хоккеиста превышает 100 км/ч. Многие утверждают, что звезда советского хоккея Анатолий Фирсов заставлял шайбу лететь со скоростью 200 км/ч. После таких бросков сетка ворот разрывалась, а вратари жаловались, что их тело «избито», несмотря на мощную защитную экипировку.

«Рамблер» сообщал, что в свои 19 лет Тимур провёл за команду почти 200 матчей. В хоккейном клубе «Динамо» призвали помочь пострадавшему игроку.