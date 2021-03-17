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Российские хоккеисты выступят на ЧМ с гимном международной федерации

News.ruиещё 27
31 минуту назад
Сборную России по хоккею лишают гимна и флага. Как стало известно, спортсмены из РФ выступят на чемпионате мира в Риге под гимном Международной федерации хоккея (IIHF), а вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета РФ.
Сборная России выступит на ЧМ в Латвии под гимном IIHF
Фото: СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.comСБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.com
На форме будет изображён логотип Олимпийского комитета России. А в случае победы сборной России будет играть гимн IIHF, — рассказал в разговоре с журналистами президент IIHF Рене Фазель.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
В январе министр спорта поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх, писал NEWS.ru. Матыцин отметил, что песня известна во всём мире и прочно ассоциируется с Россией.
Тем не менее позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Играх в Токио и Пекине. Комиссия сочла, что «Катюшу» считают в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Поэтому отказали в выборе.
Хоккей,ЧМ по хоккею,Рене Фазель,СБОРНАЯ РОССИИ,
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