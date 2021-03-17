Сборная России выступит на ЧМ в Латвии под гимном IIHF

Сборную России по хоккею лишают гимна и флага. Как стало известно, спортсмены из РФ выступят на чемпионате мира в Риге под гимном Международной федерации хоккея (IIHF), а вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета РФ.

Фото: СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.com СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.com

На форме будет изображён логотип Олимпийского комитета России. А в случае победы сборной России будет играть гимн IIHF, — рассказал в разговоре с журналистами президент IIHF Рене Фазель.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В январе министр спорта поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх, писал NEWS.ru. Матыцин отметил, что песня известна во всём мире и прочно ассоциируется с Россией.