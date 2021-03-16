Малкин набрал 1100-е очко за «Питтсбург»

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"Питтсбург" со счетом 4:1 обыграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин также отметился голевой передачей. Россиянин набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, став пятым действующим игроком, достигшим этого показателя. Лидером является нападающий "Торонто" Джо Торнтон (1521 матч; 423 гола + 1098 передач). В текущем сезоне Малкин набрал 24 очка (8+16) в 28 матчах.

"Питтсбург" набрал 37 очков в 28 матчах и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона. "Бостон" находится на четвертой позиции, набрав 32 очка. Следующий матч команды проведут 17 марта в Питтсбурге.