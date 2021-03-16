Панарин обещал ответить на слухи об избиении девушки

Сам Панарин после возникновения скандала отказался от нескольких игр в составе нью-йоркской команды. Его поддержало руководство клуба, назвав историю сфабрикованной и объяснив нападки на россиянина политическим преследованием. Хоккеист в свою очередь заявил, что сегодня – не время, чтобы обсуждать эту историю. Он подчеркнул, что ему нечего скрывать, и пообещал вернуться к теме по завершении сезона в НХЛ.