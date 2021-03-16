Панарин обещал ответить на слухи об избиении девушки

Ранее, как сообщал «Рамблер», российский тренер Андрей Назаров
заявил, что в 2011 году в Риге Панарин избил 18-летнюю девушку. По его словам, хоккеисту удалось избежать наказания только с помощью «авторитетных жителей» столицы Латвии, которые урегулировали ситуацию посредством взятки. Слова Назарова позже прокомментировал хоккеист Михаил Анисин
, который присутствовал на месте событий. Спортсмен подчеркнул, что Панарин предложил девушке потанцевать, она слишком грубо ему ответила, и он оттолкнул её от себя. Назаров в ответ заявил, что не искажал ситуацию и предоставил журналистам право самим решать, что это было – толчок, удар или пинок.