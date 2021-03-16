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Панарин пообещал прокомментировать слухи об избиении девушки, но потом

Павел Тиунов
1 час назад
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» из России Артемий Панарин пообещал прокомментировать информацию об избиении им 18-летней девушки после окончания сезона в НХЛ. Слова спортсмена в Twitter привёл журналист Винс Меркольяно.
Панарин обещал ответить на слухи об избиении девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский тренер Андрей Назаров заявил, что в 2011 году в Риге Панарин избил 18-летнюю девушку. По его словам, хоккеисту удалось избежать наказания только с помощью «авторитетных жителей» столицы Латвии, которые урегулировали ситуацию посредством взятки. Слова Назарова позже прокомментировал хоккеист Михаил Анисин, который присутствовал на месте событий. Спортсмен подчеркнул, что Панарин предложил девушке потанцевать, она слишком грубо ему ответила, и он оттолкнул её от себя. Назаров в ответ заявил, что не искажал ситуацию и предоставил журналистам право самим решать, что это было – толчок, удар или пинок.
Сам Панарин после возникновения скандала отказался от нескольких игр в составе нью-йоркской команды. Его поддержало руководство клуба, назвав историю сфабрикованной и объяснив нападки на россиянина политическим преследованием. Хоккеист в свою очередь заявил, что сегодня – не время, чтобы обсуждать эту историю. Он подчеркнул, что ему нечего скрывать, и пообещал вернуться к теме по завершении сезона в НХЛ.
«Сейчас основное внимание — только на игре», - подчеркнул Панарин.
Хоккей,Михаил Анисин,Артемий Панарин,Андрей Назаров,
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