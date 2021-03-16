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Панарин — об обвинении в избиении девушки: это урок

RT на русском
2 часа назад
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, чем занимался во время паузы, связанном с обвинениями в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
Панарин прокомментировал обвинения в избиении девушки
Фото: ТАССТАСС
«Чем занимался? Пожалуй, я больше отдыхал. Это урок. Порой стоит отдохнуть, чтобы играть лучше», — приводит слова российского нападающего официальный сайт НХЛ.
Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После нападающий временно прервал выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что три очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией».
Хоккей,Артемий Панарин,Андрей Назаров,
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