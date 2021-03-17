Овечкин вышел на 6 место в списке лучших снайперов НХЛ 

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Гол, забитый в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», позволил российскому хоккеисту Александру Овечкину выйти на единоличное шестое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, обойдя Фила Эспозито. Об этом сообщает Sport24.

Овечкин находится на шестом месте с 718 шайбами, у Фила Эспозито — 717.

Следующей целью для Овечкина является 5-я позиция рейтинга, которую сейчас занимает Марсель Дионн — у него в активе 731 гол. Лидером же является Уэйн Гретцки с 894 шайбами, отмечает издание.

Сам Овечкин отметил, что рад своему месту в рейтинге.

«Сейчас нужно просто двигаться вперед. Дело сделано, как я уже сказал, это история. Это был очень хороший матч, большие очки и, очевидно, большие числа», — привела в Twitter слова Овечкина журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл.

«Рамблер» писал, что ранее издание Forbes представило рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. Овечкин занял в нем второе место. Его доход за 2010-2019 годы был оценен в 136,9 миллиона долларов.