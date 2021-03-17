Ранее стало известно, что прощание с Файзутдиновым пройдёт 18 марта на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинке, где хоккеист начинал свой путь в хоккее. Церемония начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск).
Спортсмен умер во вторник, 16 марта. Он попал в больницу после гостевого матча «Динамо» против «Локо» из Ярославля. Во время встречи шайба попала в голову хоккеиста. Игрок был госпитализирован в местную больницу и несколько дней находился в критическом состоянии.
Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 19-летнего хоккеиста молодёжной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова.