Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Судмедэксперты назвали причину смерти хоккеиста Файзутдинова

News.ru
2 часа назад
Судмедэкспертиза установила причины смерти 19-летнего защитника хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, скончавшегося 16 марта после матча первого раунда плей-офф МХЛ.
Хоккеист скончался в результате черепно-мозговой травмы и субарахноидального кровоизлияния в желудочки головного мозга, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заключение судмедэкспертов.
Ранее стало известно, что прощание с Файзутдиновым пройдёт 18 марта на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинке, где хоккеист начинал свой путь в хоккее. Церемония начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск).
Спортсмен умер во вторник, 16 марта. Он попал в больницу после гостевого матча «Динамо» против «Локо» из Ярославля. Во время встречи шайба попала в голову хоккеиста. Игрок был госпитализирован в местную больницу и несколько дней находился в критическом состоянии.
Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 19-летнего хоккеиста молодёжной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова.
Хоккей,Видео,ХК Трактор,Локомотив,Динамо,Спартак,СКР,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители