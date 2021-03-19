«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 

"Питтсбург Пингвинз" поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Малкин помещен в список травмированных задним числом, с 16 марта. Сроки восстановления россиянина не уточняются.

Малкин получил травму во вторник в матче с "Бостоном" (1:2). Россиянин на седьмой минуте первого периода попал под силовой прием защитника "Бостона" Джарреда Тинорди. Форвард провел какое-то время на скамейке запасных, ушел в раздевалку, на 13-й минуте вернулся на лед, а затем снова отправился в раздевалку. Во втором периоде Малкин на льду не появился.

Малкин занимает третье место среди лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 24 очками (8 шайб + 16 передач) после Сидни Кросби и Джейка Гюнтцеля.