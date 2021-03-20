Хоккеист Радулов задолжал почти 300 тысяч за ЖКХ 

Telegram-канал Baza рассказал , что управляющая компания подала на хоккеиста Александра Радулова в суд из-за долгов по коммуналке и выиграла. По данным Baza, хоккеисту придется выплатить 285 тысяч рублей.

Baza отмечает, что речь идет о задолженности за московскую квартиру, которая появилась у Радулова в 2015 году.

По данным Baza, на следующий год после покупки квартиры хоккеист уехал играть в НХЛ, несколько лет платил за услуги ЖКХ, но с конца 2019-го платежи поступать перестали. В 2021 году управляющая компания подала на хоккеиста в суд.

Как писал «Рамблер», в конце прошлого года управляющая компания отсудила у футболиста Романа Павлюченко 37 тысяч рублей долга за коммуналку.

СМИ писали, что в суд из-за долга спортсмена обратилось отделение ГБУ «Жилищник» по району Сокольники. Задолженность накопилась за квартиру, расположенную на Колодезной улице.