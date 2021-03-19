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Евгений Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы

Газета.Ru
2 часа назад
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы. Клуб поместил его в список травмированных. Как сообщается на официальном сайте лиги, у форварда диагностировано повреждение нижней части тела.
Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Потеря Джино существенна для нас, поскольку он очень многое привносит в игру нашей команды. Но мы рады, что в какой-то момент он вернется. У нас не было возможности пообщаться лично, но я послал ему сообщение, сказав, что мне очень жаль, потому что в последнее время он играл замечательно. У него выработалось отличное взаимопонимание с Каспери Капаненом, они приносили много пользы", - заявил главный тренер "Пингвинз" Майк Салливан.
Малкин получил повреждение 17 марта в первом периоде матча регулярного чемпионата с "Бостон Брюинз", который завершился поражением "пингвинов" со счетом 1:2. Со второго периода россиянин на льду уже не появлялся, а также пропустил встречу с "Нью-Джерси Дэвилз" (2:3). В текущем сезоне Малкин набрал 24 очков, забросив восемь шайб и сделав 16 результативных передач в 29-ти матчах чемпионата. "Питтсбург" после 30-ти игр имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона.
Хоккей,Майк Салливан,Евгений Малкин,
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