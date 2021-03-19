Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы

Малкин получил повреждение 17 марта в первом периоде матча регулярного чемпионата с "Бостон Брюинз", который завершился поражением "пингвинов" со счетом 1:2. Со второго периода россиянин на льду уже не появлялся, а также пропустил встречу с "Нью-Джерси Дэвилз" (2:3). В текущем сезоне Малкин набрал 24 очков, забросив восемь шайб и сделав 16 результативных передач в 29-ти матчах чемпионата. "Питтсбург" после 30-ти игр имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона.