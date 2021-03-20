Овечкина признали главной звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин оформил дубль и принёс своей команде победу со счётом 2:1. Таким образом, он отличился в пятой игре кряду.
Второй звездой дня стал форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти, а третьей — нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по числу матчей с более чем одним голом.