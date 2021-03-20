Овечкина признали главной звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин оформил дубль и принёс своей команде победу со счётом 2:1. Таким образом, он отличился в пятой игре кряду.