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«Президент продумывает на несколько ходов вперед». Буре рассказал, как играл в хоккей с Путиным

Спорт-Экспресс
2 часа назад
Чемпион мира и призер Олимпиады Павел Буре рассказал, что президент России Владимир Путин никогда не нуждался в его советах во время совместных игр в Ночной хоккейной лиге.
Буре вспомнил об игре в в хоккей с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас такой президент, что это его советы нужно слушать. Стоять вместе на льду — огромная честь. С ним очень интересно играть, у него есть хоккейное мышление.
У профессиональных игроков разный стиль, но мышление у всех похоже.
Президент — тот человек, которому не нужно разжевывать действия, он продумывает все на несколько ходов вперед», — сказал Буре.
Хоккей,Павел Буре,Владимир Путин,
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