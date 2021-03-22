Буре вспомнил об игре в в хоккей с Путиным

Чемпион мира и призер Олимпиады Павел Буре рассказал, что президент России Владимир Путин никогда не нуждался в его советах во время совместных игр в Ночной хоккейной лиге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«У нас такой президент, что это его советы нужно слушать. Стоять вместе на льду — огромная честь. С ним очень интересно играть, у него есть хоккейное мышление.

У профессиональных игроков разный стиль, но мышление у всех похоже.