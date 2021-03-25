ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — отличился нападающий ЦСКА Константин Окулов
. До конца первого периода московской команде удалось увеличить отрыв в счёте усилиями Максима Мамина
, которому ассистировали Максим Шалунов
и Константин Окулов. На 28-й минуте встречи «Локомотив» усилиями Теэму Пулккинена
сократил отставание в счёте, однако на 37-й минуте Максим Мамин оформил дубль. В середине третьего периода ярославская команда снова сократила отставание — Пулккинен оформил дубль. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Ярославле 27 марта.