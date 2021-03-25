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ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии

Чемпионат.comиещё 4
5 часов назад
В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — отличился нападающий ЦСКА Константин Окулов. До конца первого периода московской команде удалось увеличить отрыв в счёте усилиями Максима Мамина, которому ассистировали Максим Шалунов и Константин Окулов. На 28-й минуте встречи «Локомотив» усилиями Теэму Пулккинена сократил отставание в счёте, однако на 37-й минуте Максим Мамин оформил дубль. В середине третьего периода ярославская команда снова сократила отставание — Пулккинен оформил дубль. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Ярославле 27 марта.
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