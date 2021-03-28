Свечников стал третьей звездой матча "Детройт" — "Коламбус"

Российский нападающий "Детройт Ред Уингз" Евгений Свечников был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу "Детройта". Свечников открыл счет в этом матче, он отличился при помощи передач Даррена Хельма и Кристиана Юуса. Первой звездой стал защитник "Ред Уингз" Майкл Расмуссен, который забросил вторую шайбу команды при счете 1:1, вторым лучшим игроком команды оказался вратарь Кэлвин Пикард. Стоит отметить, что в матче отличился еще один российских хоккеист. Точку в поединке поставил Владислав Наместников, который забросил четвертую шайбу "Детройта" в пустые ворота. По итогам встречи "Детройт" идет на восьмом месте в Центральном дивизионе, имея в активе 28 очков. "Коламбус" располагается выше - шестое место и 34 набранных очка. Ранее сообщалось, что "Детройт Ред Уингз" в домашнем матче обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).