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Свечников стал третьей звездой матча "Детройт" — "Коламбус"

Газета.Ruиещё 10
28 марта 2021
Российский нападающий "Детройт Ред Уингз" Евгений Свечников был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу "Детройта". Свечников открыл счет в этом матче, он отличился при помощи передач Даррена Хельма и Кристиана Юуса. Первой звездой стал защитник "Ред Уингз" Майкл Расмуссен, который забросил вторую шайбу команды при счете 1:1, вторым лучшим игроком команды оказался вратарь Кэлвин Пикард. Стоит отметить, что в матче отличился еще один российских хоккеист. Точку в поединке поставил Владислав Наместников, который забросил четвертую шайбу "Детройта" в пустые ворота. По итогам встречи "Детройт" идет на восьмом месте в Центральном дивизионе, имея в активе 28 очков. "Коламбус" располагается выше - шестое место и 34 набранных очка. Ранее сообщалось, что "Детройт Ред Уингз" в домашнем матче обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников стал третьей звездой матча "Детройт" — "Коламбус"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,
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