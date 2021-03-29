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ЦСКА вышел в финал Западной конференции
Газета.Ru
5 часов назад
В седьмом матче 1/2 финала Западной конференции московский
ЦСКА
обыграл ярославский
"Локомотив"
. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
На седьмой минуте первого периода счет в матче открыл
Мэт Робинсон
, которому ассистировали
Антон Слепышев
и
Никита Сошников
. Через пять минут окончательный счет на табло установил
Максим Шалунов
, а результативные передачи на свой счет записали
Максим Мамин
и
Константин Окулов
. За четыре минуты до конца матча ярославцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но штурм владений Ларс Юханссона не увенчался успехом.
В финале конференции ЦСКА сыграет с
петербургским СКА
, который в своей серии одолел
московское "Динамо"
(4:1). В решающей серии Восточной конференции сойдутся
казанский "Ак Барс"
и
омский "Авангард"
. В сезоне-2019/20 Кубок Гагарина был завершен досрочно 25 марта из-за пандемии коронавируса.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. Ранее "Авангард" обыграл
"Металлург"
и вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.
Кубок Гагарина. Западная Конференция. 1/2 финала. 7-й матч
ЦСКА - "Локомотив" - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1:0 - Мэт Робинсон (Антон Слепышев, Никита Сошников) - 7:322:0 - Максим Шалунов (Максим Мамин, Константин Окулов) - 12:31
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