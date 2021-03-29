Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

ЦСКА вышел в финал Западной конференции

Газета.Ru
5 часов назад
В седьмом матче 1/2 финала Западной конференции московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив". Встреча завершилась со счетом 2:0.
ЦСКА вышел в финал Западной конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На седьмой минуте первого периода счет в матче открыл Мэт Робинсон, которому ассистировали Антон Слепышев и Никита Сошников. Через пять минут окончательный счет на табло установил Максим Шалунов, а результативные передачи на свой счет записали Максим Мамин и Константин Окулов. За четыре минуты до конца матча ярославцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но штурм владений Ларс Юханссона не увенчался успехом.
В финале конференции ЦСКА сыграет с петербургским СКА, который в своей серии одолел московское "Динамо" (4:1). В решающей серии Восточной конференции сойдутся казанский "Ак Барс" и омский "Авангард". В сезоне-2019/20 Кубок Гагарина был завершен досрочно 25 марта из-за пандемии коронавируса.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. Ранее "Авангард" обыграл "Металлург" и вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.
Кубок Гагарина. Западная Конференция. 1/2 финала. 7-й матч
ЦСКА - "Локомотив" - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1:0 - Мэт Робинсон (Антон Слепышев, Никита Сошников) - 7:322:0 - Максим Шалунов (Максим Мамин, Константин Окулов) - 12:31
Хоккей,Никита Сошников,Антон Слепышев,Максим Шалунов,Константин Окулов,Максим Мамин,Мэт Робинсон,ХК Ак Барс,СКА,Металлург,Локомотив,ЦСКА,Динамо,ХК Авангард,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители