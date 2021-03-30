Малкин сможет выйти на лёд в матче НХЛ после 12 апреля

По информации журналиста, Малкин помещён в клубный список травмированных на долгий срок игроков. Повреждение нападающий получил 17 марта во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Россиянин в самом начале встречи столкнулся с защитником бостонцев Джарредом Тинорди и не смог продолжить игру.