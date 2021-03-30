Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Хоккеист Евгений Малкин сможет выйти на лёд в матче НХЛ не ранее 12 апреля

News.ruиещё 2
37 минут назад
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин сможет выйти на лёд не ранее 12 апреля. Об этом сообщил журналист агентства АР Стивен Уайно.
Малкин сможет выйти на лёд в матче НХЛ после 12 апреля
Фото: e.malkin71geno/instagram.come.malkin71geno/instagram.com
По информации журналиста, Малкин помещён в клубный список травмированных на долгий срок игроков. Повреждение нападающий получил 17 марта во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Россиянин в самом начале встречи столкнулся с защитником бостонцев Джарредом Тинорди и не смог продолжить игру.
Таким образом, Малкин пропустит не менее шести матчей и вернётся к игре не ранее 12 апреля. На эту дату запланирована домашняя встреча «Питтсбурга» против «Нью-Джерси».
В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 28 матчей, набрав 24 очка.
34-летний россиянин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Также в составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Хоккей,Евгений Малкин,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители