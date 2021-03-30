Малкин сможет выйти на лёд в матче НХЛ после 12 апреля

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин
сможет выйти на лёд не ранее 12 апреля. Об этом сообщил журналист агентства АР Стивен Уайно.
Фото: e.malkin71geno/instagram.come.malkin71geno/instagram.com
По информации журналиста, Малкин помещён в клубный список травмированных на долгий срок игроков. Повреждение нападающий получил 17 марта во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Россиянин в самом начале встречи столкнулся с защитником бостонцев Джарредом Тинорди и не смог продолжить игру.
Таким образом, Малкин пропустит не менее шести матчей и вернётся к игре не ранее 12 апреля. На эту дату запланирована домашняя встреча «Питтсбурга» против «Нью-Джерси».
В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 28 матчей, набрав 24 очка.
34-летний россиянин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Также в составе сборной России
он становился двукратным чемпионом мира.
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