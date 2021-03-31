«Это очень круто»: Буре восхитился Путиным

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Один из лучших российских игроков Павел Буре, которому 31 марта исполнилось 50 лет, заявил, что для него большая честь выходить на лед с президентом России.

«Для меня большая честь выступать с ним не только в одной команде, но и в одной тройке. Хоккеем Владимир Владимирович раньше не занимался, насколько я знаю, увлекался только дзюдо. Но когда он придумал Ночную хоккейную лигу, то сказал мне: «Через год буду кататься на коньках». Так и получилось», - отметил спортсмен.

Павел Буре напомнил о большой занятости главы государства и восхитился тем, что Владимир Путин смог выполнить свое обещание.

«Я считаю, это очень круто. Прекрасный пример для всех остальных, кто сидит дома перед телевизором или в гараже. Иногда слышишь от людей: «Ой, мне столько лет, я уже не научусь». Я всем в этом случае говорю: «Посмотрите, президент научился, а вы не можете?!» - заявил хоккеист.