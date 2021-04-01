«Торонто» обыграл «Виннипег»

Таким образом, «Торонто» одержал четвертую победу в пяти последних матчах, а «Джетс» проиграли второй поединок из шести.

Добавим, что 3 апреля команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашней арене «Виннипега» и стартует в 03.00 мск.