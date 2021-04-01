«Торонто» обыграл «Виннипег»

Встреча прошла на домашней арене «Джетс».
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» – «Торонто» завершился в пользу гостей – 3:1.
К слову, российский форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев
отдал результативный пас и набрал 11 (5+6) очко в нынешнем сезоне.
Таким образом, «Торонто» одержал четвертую победу в пяти последних матчах, а «Джетс» проиграли второй поединок из шести.
Добавим, что 3 апреля команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашней арене «Виннипега» и стартует в 03.00 мск.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» – «Торонто» – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
0:1 – 4 Мэттьюс (Марнер, Хайман)
0:2 – 10 Хайман (Марнер, Мэттьюс)
0:3 – 36 Керфут (Райлли, Михеев)
1:3 – 37 Моррисси (Коннор, Шайфли)
Вратари: Хеллибак 23/26 – Дж.Кэмпбелл 26/27.