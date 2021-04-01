«Нью-Джерси» внес хоккеиста Гусева в список отказов

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Л. Рафф прокомментировал выставление российского нападающего Н. Гусева на драфт отказов.
«У него непростой год, он пребывает не в лучшей форме, вследствие чего и был выставлен на драфт отказов. Если его не заберут, он останется в клубе», — процитировал слова Раффа журналист М. Морреале.
Главный тренер также отметил, что решение отказаться от Гусева связано и с прогрессом молодых хоккеистов, выполняющих его функции в команде.
28-летний Гусев в этом сезоне сыграл в 20 встречах, набрав 5 (2 + 3) очков.