«Нэшвилл» всухую обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» одержал домашнюю победу в матче против «Чикаго» с результатом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
На шестой минуте в большинстве счет открыл Эели Толванен, на 31-й Колтон Сиссонс реализовал буллит, а на 50-й автором гола стал Люк Кунин
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В матче приняли участие два российских хоккеиста. За «Нэшвилл» сыграл нападающий Яков Тренин, а за «Чикаго» – защитник Никита Задоров.
Финский вратарь «хищников» Юусо Сарос отыграл «на ноль», отразив 40 бросков по своим воротам.
«Предаторз» занимают четвертое место в Центральном дивизионе, одержав семь побед в последних восьми встречах. У «Нэшвилла» 41 очко после 39 игр.
«Чикаго» остался на пятой строчке таблицы. У «Блэкхокс» 39 очков после 39 матчей.
В ночь с 6 на 7 апреля по московскому времени состоятся матчи «Детройт» – «Нэшвилл» и «Чикаго» – «Даллас».
«Нэшвилл Предаторз» – «Чикаго Блэкхокс» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Толванен (Ярнкорок, Йоси) – 05:56 (5x4)
2:0 – Сиссонс – 30:14 (буллит)
3:0 – Кунин (Дэвис, Харпур) – 49:34
Вратари: Сарос – Ланкинен.