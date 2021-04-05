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«Ак Барс» проиграл «Авангарду» во втором полуфинальном матче Кубка Гагарина

Sport24
1 час назад
Хоккеисты «Ак Барса» уступили во второй игре подряд в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда». Встреча, состоявшаяся в понедельник в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу омичей.
«Ак Барс» снова проиграл «Авангарду»
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
Шайбы в составе гостей забросили Кирилл Готовец и Клим Костин. Эти же хоккеисты отличились в первой игре два дня назад, когда «Авангард» победил в Казани со счетом 3:1.
«Авангард» повел в серии 2-0 и следующие два матча проведет на своей площадке. Игры пройдут 7 и 9 апреля.
Голы: Готовец — 31:31 (Найт, Толчинский; 0:1); Костин — 52:06 (Каски, Буше; 0:2).
Хоккей,Клим Костин,Кирилл Готовец,ХК Авангард,
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