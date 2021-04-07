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«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии финала Востока в КХЛ

RT на русскомиещё 11
7 часов назад
Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» обыграл «Авангард»
Фото: ak-bars.ruak-bars.ru
Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Романа Рукавишникова и Дмитрия Воронкова.
«Авангард» ответил голом Клима Костина.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт в Балашихе 9 апреля.
Хоккей,Роман Рукавишников,Клим Костин,Дмитрий Воронков,ХК Ак Барс,ХК Авангард,
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