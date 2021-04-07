«Ак Барс» обыграл «Авангард»

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт в Балашихе 9 апреля.