"Ак Барс" победил "Авангард"

Счет в серии стал равным - 2-2. "Авангард" победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья игра серии завершилась выездной победой "Ак Барса" - 2:1. Пятая игра пройдет 11 апреля в Казани.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".