"Даллас" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ

"Даллас" обыграл "Чикаго" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 38 очков после 38 игр. "Чикаго" идет пятым с 41 очком за 41 встречу.