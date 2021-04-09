Капитан "Авангарда" Емелин выписан из реанимации

Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения! pic.twitter.com/DN735bcfYi— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 9, 2021