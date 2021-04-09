Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Капитан "Авангарда" Емелин выписан из реанимации

Газета.Ruиещё 7
1 час назад
Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин выписан из реанимации и переведен в профильное отделение в другой клинике.
Капитан "Авангарда" Емелин выписан из реанимации
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
«Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшнем матче. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» — говорится в сообщении на официальной странице «Авангарда» команды в Twitter.
Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву. СМИ сообщали, что игроку может быть проведена операция по трансплантации печени.
Позднее в МВД Татарстана заявили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества, однако 8 апреля в НИИ имени Склифосовского опровергли их наличие в крови. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.
Ранее сообщалось, что «Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина.
Хоккей,Алексей Емелин,ХК Авангард,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители