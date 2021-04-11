Наставник ЦСКА объяснил поражение от СКА

Наставник московского ЦСКАИгорь Никитин объяснил поражение от петербургского СКА в пятом матче финала Западной конференции, передает "Чемпионат.com". Напомним, встреча завершилась со счетом 2:3 ОТ.
Фото: газета.ругазета.ру
"Пропустили две шайбы подряд. Там потеря была, пропустили. Во второй была недоработка в зоне обороны. Это случается, хоккей и состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали", - сказал Никитин.
Стоит отметить, что в составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин, оформивший дубль, и Кирилл Марченко. У проигравшей команды отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик. После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина. Следующая игра состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге. В регулярном сезоне команды провели четыре матча.
Московские армейцы выиграли трижды, пропустив лишь восемь шайб. Ранее сообщалось о том, что инспекторы Международной федерации хоккея (ИИХФ) проверили на допинг хоккеистов петербургского СКА после пятого матча финала Западной конференции с московским ЦСКА.