Наставник ЦСКА объяснил поражение от СКА

Московские армейцы выиграли трижды, пропустив лишь восемь шайб. Ранее сообщалось о том, что инспекторы Международной федерации хоккея (ИИХФ) проверили на допинг хоккеистов петербургского СКА после пятого матча финала Западной конференции с московским ЦСКА.