Передачи Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Бостон"

"Вашингтон Кэпиталз" нанес разгромное поражение "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Бостоне на арене "Ти-Ди Гарден", завершилась со счетом 8:1 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Ти Джей Оши, Ларс Эллер
и Конор Шири
, также отличились Ник Дауд и Том Уилсон
. У хозяев шайбу забросил Крэйг Смит
.
Ранее сообщалось, что "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс". НХЛ. Регулярный чемпионат"Бостон Брюинз" (Бостон, США) - "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон, США) - 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)
0:1 - Оши (Бекстрем, Кузнецов) - 07:33 (5x4) 0:2 - Эллер (Хагелин, Хэтэуэй) - 07:490:3 - Шири (Орлов, Спронг) - 09:42 0:4 - Шири (Уилсон, Врана) - 24:41 (5x4) 0:5 - Дауд (Хагелин) - 36:030:6 - Уилсон (Овечкин, Шульц) - 38:24 (5x4) 1:6 - Смит (Дебраск, Койл) - 43:00 (5x4) 1:7 - Оши (Бекстрем) - 50:13 1:8 - Эллер (Оши, Диллон) - 53:14