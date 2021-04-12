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Передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" разгромить "Бостон"

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад
"Вашингтон Кэпиталз" нанес разгромное поражение "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Бостоне на арене "Ти-Ди Гарден", завершилась со счетом 8:1 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири, также отличились Ник Дауд и Том Уилсон. У хозяев шайбу забросил Крэйг Смит.
Передачи Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Бостон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами. После 42 матчей регулярного чемпионата "Вашингтон", набравший 58 очков, лидирует в турнирной таблице Востояного дивизиона. "Брюинз" с 48 баллами располагаются на четвертой строчке. 14 апреля "Вашингтон" примет "Филадельфию Флайерз", а "Бостон" дома сыграет с "Баффало Сэйбрз".
Ранее сообщалось, что "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс". НХЛ. Регулярный чемпионат"Бостон Брюинз" (Бостон, США) - "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон, США) - 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)
0:1 - Оши (Бекстрем, Кузнецов) - 07:33 (5x4) 0:2 - Эллер (Хагелин, Хэтэуэй) - 07:490:3 - Шири (Орлов, Спронг) - 09:42 0:4 - Шири (Уилсон, Врана) - 24:41 (5x4) 0:5 - Дауд (Хагелин) - 36:030:6 - Уилсон (Овечкин, Шульц) - 38:24 (5x4) 1:6 - Смит (Дебраск, Койл) - 43:00 (5x4) 1:7 - Оши (Бекстрем) - 50:13 1:8 - Эллер (Оши, Диллон) - 53:14
Хоккей,Конор Шири,Крэйг Смит,Ларс Эллер,Том Уилсон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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