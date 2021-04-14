Овечкин забросил 728-ю шайбу в НХЛ

Стоит отметить, что пятое место занимает Марсель Дионн (731). Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.