Овечкин забросил 728-ю шайбу в НХЛ

Стоит отметить, что пятое место занимает Марсель Дионн (731). Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.
Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов "Тед Линдсей Эворд", один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи". Ранее Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в равных составах.