"Торонто" уступил "Монреалю" в матче НХЛ

"Монреаль" набрал 45 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Северного дивизиона, "Торонто" прервал серию из шести побед и с 59 очками после 42 игр находится на первом месте. Следующий матч "Монреаль" проведет 15 апреля дома против "Калгари", который за день до этого сыграет на выезде с "Торонто".