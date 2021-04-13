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"Торонто" уступил "Монреалю" в матче НХЛ. Михеев отдал голевую передачу

ТАССиещё 7
4 часа назад
"Монреаль" со счетом 4:2 обыграл "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Торонто" уступил "Монреалю" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters
В составе победителей голами отметились Томаш Татар (2-я и 58-я минуты), Ник Сузуки (8), Джош Андерсон (37). У "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (30), Джон Таварес (35).
Голевую передачу Таваресу отдал российский нападающий Илья Михеев. Он набрал 15 очков (шесть голов + девять передач) в 42 матчах текущего сезона. Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться.
"Монреаль" набрал 45 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Северного дивизиона, "Торонто" прервал серию из шести побед и с 59 очками после 42 игр находится на первом месте. Следующий матч "Монреаль" проведет 15 апреля дома против "Калгари", который за день до этого сыграет на выезде с "Торонто".
Хоккей,Джош Андерсон,Томаш Татар,Джон Таварес,Александр Романов,Илья Михеев,
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