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Панарин признан лучшим россиянином недели в НХЛ

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой недели среди российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.
Панарин признан лучшим россиянином недели в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
29-летний нападающий в четырех матчах набрал шесть очков по системе «гол плюс пас», забросив одну шайбу и сделав пять результативных передач. Рейнджерс в этих встречах одержали две победы и потерпели два поражения.
Вторым лучшим россиянином недели стал вратарь «Даллас Старс» Антон Худобин, который помог своей команде выиграть два поединка из трех. Голкипер отразил 95 процентов бросков и пропускал в среднем 1,3 шайбы за игру.
Замкнул тройку лучших россиян еще один вратарь — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Он помог выиграть своей команде выиграть два матча из двух, благодаря чему островитяне догнали лидера Восточного дивизиона «Вашингтон Кэпиталс».
Хоккей,Антон Худобин,Илья Сорокин,Артемий Панарин,
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