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Массовая драка с участием юных хоккеистов произошла в Старом Осколе

Вечерняя Москваиещё 1
7 часов назад
Массовая драка во время матча детских хоккейных команд произошла в Старом Осколе. Видеозапись инцидента опубликовал паблик «Мой и Твой Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте».
В драке участвовали игроки команд «Созвездие» и «Дизель».
На видео показано, как судья матча пытается разнять детей, однако хоккеисты продолжают бить друг друга.
Хоккей,Видео,
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